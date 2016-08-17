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Российские военные прибыли для участия в учениях «Нерушимое братство-2016»

17 августа 2016 07:27
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Новости Беларуси. Воинский контингент России прибыл в Беларусь на аэродром Барановичи для участия в учении «Нерушимое братство-2016». Это совместное учение миротворческих сил  Организации Договора о коллективной безопасности.

Предполагается, что военнослужащие отработают создание буферных зон, разъединение условных конфликтующих сторон и порядок сопровождения колонн с гуманитарными грузами. Подобные мероприятия проводятся не в первый раз.

Ранее «голубые каски» уже выполняли задачи в составе многонационального контингента на территории Армении, Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Новак, представитель воинского контингента миротворческих сил Российской Федерации:
Постараюсь, чтобы наши вооруженные силы в составе вот этого миротворческого контингента показали, на что мы способны, показали всю нашу выучку. Постараемся совместными усилиями выполнить поставленные задачи.

# общество # Вооруженные силы Республики Беларусь # Олег Новак

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