Российские военные прибыли для участия в учениях «Нерушимое братство-2016»

Новости Беларуси. Воинский контингент России прибыл в Беларусь на аэродром Барановичи для участия в учении «Нерушимое братство-2016». Это совместное учение миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности.

Предполагается, что военнослужащие отработают создание буферных зон, разъединение условных конфликтующих сторон и порядок сопровождения колонн с гуманитарными грузами. Подобные мероприятия проводятся не в первый раз.

Ранее «голубые каски» уже выполняли задачи в составе многонационального контингента на территории Армении, Казахстана, Кыргызстана и Российской Федерации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Новак, представитель воинского контингента миротворческих сил Российской Федерации:

Постараюсь, чтобы наши вооруженные силы в составе вот этого миротворческого контингента показали, на что мы способны, показали всю нашу выучку. Постараемся совместными усилиями выполнить поставленные задачи.