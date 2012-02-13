Бриллианты: как правильно выбирать, носить и ухаживать

Бриллианты – это шик, это демонстрация статуса. Камень, который ослепляет своим благородством. С бриллиантами сравнивают красивых девушек, выражая высшую степень восхищения. Бриллианты дарят любимым женщинам, выражая высшую степень любви и преданности.

Вы будете блистать и притягивать восхищенные взоры окружающих, украсив себя самым роскошным из драгоценных камней. Однако эта роскошь должна быть уместна.

Александр Киринюк, стилист:

Его нужно надевать на какие-то презентации, бал, какое-то мероприятие, которое глобально, масштабно. То есть каждый день носить бриллианты я бы не стал и не советовал. Потому что бриллиант обязывает к какому-то событию. Это такая вещь… Ее нужно «выгуливать».

Венера, певица:

Всегда я ношу – это белое золото, крест с бриллиантами. Это все подарки, я никогда не покупала себе ни золото, ни бриллианты. Как-то не получилось. Вот единственное, что я ношу всегда, не снимая. Исключения – только какие-то процедуры для тела.

Основные параметры бриллиантов – это огранка, цвет, вес и чистота. Наиболее ценными являются камни круглой формы с 57 гранями. По цветовой характеристике бриллианты делятся на фантазийные и традиционные. Вес измеряется в каратах, каждый из которых составляет 0,2 грамма, сообщили в программе «Большой завтрак».

Елена Прозарович, продавец ювелирных изделий:

Каждый камень, каждый бриллиант обязательно должен быть сертифицированным. Сертификатом качества в готовых изделиях является бирка, на которой указанны все основные характеристики бриллианта.

Чем ниже цифра, тем лучше качество бриллианта. То есть от 1 до 12, в зависимости от размеров бриллианта. Идеальный бриллиант, совершенно чистый, это один – один. Если его положить в стакан с водой, он даже не будет виден.

Размер бриллианта имеет не столько значение, сколько – предназначение. Чем младше барышня, тем меньшим количеством каратов уместно себя украшать. Изящные серьги и тонкие колечки – для хрупкой юности, крупные камни и массивные колье – для элегантной молодости.

Венера, певица:

Я бы предпочла вот такое кольцо. Здесь достаточно крупный камень. Он очень красиво играет, размер камня достойный. Лучше пусть будет один крупный, нежели куча маленьких. Хотя есть такие красивые украшениях, в которых куча маленьких камешков, они очень красиво играют на свету.

Александр Киринюк, стилист:

Я думаю, мужчины тоже могут себе позволить бриллианты внедрять. В часах, в запонках, в отделке обуви. Это очень популярно и модно. Просто мало кто замечает если на каблучке отделка из бриллиантов. Но это очень круто и красиво смотрится. Для дорогих и ухоженных мужчин.

Небольшие бриллианты можно носить не только на себе, но и в себе. Улыбка Александра – явное тому подтверждение.

Александр Киринюк, стилист:

Чтобы блистала и была неотразима. Это как один из элементов использования маленьких бриллиантиков.

Колье, серьги, кольца, браслеты – когда бриллиантов слишком много – это уже моветон. Не прощают благородные камни и недостойного себя фона. Их блеск должен быть оттенен подобающим гардеробом, сообщили в программе «Большой завтрак».

Александр Киринюк, стилист:

Я думаю, текстура ткани здесь не важна, здесь важна расцветка ткани. Думаю, что эта расцветка не должна быть ляпистой. Она может быть однотонной. Белый, черный, бежевый, пастельные оттенки, капучино, больше телесные. В зависимости от того, какого цвета само украшение.

История любви человечества к бриллианту насчитывает несколько веков и овеяна множеством легенд и поверий. Даже сегодня многие уверены, что бриллианты способны излучать энергию и обмениваться ею с человеком.

Венера, певица:

Бриллиант, естественно, – символ богатства, достатка, власти. Я, например, этого не ощущаю, потому что я не зацикливаюсь на этом. Если нужно проявить власть над слабыми, это мы всегда можем сделать и без бриллиантов.

Несмотря на то, что бриллиант создается путем обработки алмаза – самого твердого минерала, относиться к нему следует очень бережно. Храните драгоценные камни в специальных футлярах или шкатулках. Не допускайте их контакта с химическими и косметическими средствами. Снимайте во время занятий спортом и при выполнении домашней работы. Следите за идеальным состоянием украшения.

Елена Прозарович, продавец ювелирных изделий:

Его лучше протереть замшевой тряпочкой либо в домашних условиях можно в мыльный раствор добавить несколько капель нашатырного спирта: на полстакана мыльного раствора – 3-5 капель нашатырного спирта. После этого изделия ополоснуть под проточной водой и протереть замшевой тряпочкой.

И пусть в вашей жизни будет как можно больше роскошных бриллиантов и поводов их надевать!

Венера, певица:

Дарите бриллианты – это всегда нравится, это всегда хорошо.

Александр Киринюк, стилист:

Думаю, у каждой девушки должен быть хотя бы маленький бриллиантик в своем гардеробе, в своей косметичке, в своей маленькой шкатулке.