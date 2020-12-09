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Брестский технопарк к концу 2021 года увеличит площади в 2,5 раза. Директор рассказал, что в нём появится

09 декабря 2020 06:56
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Новости Беларуси. Брестский технопарк к концу 2021 года увеличит площади в два с половиной раза. Строительные работы в бывших цехах Брестского электромеханического завода уже начались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестский технопарк к концу 2021 года увеличит площади в 2,5 раза. Директор рассказал, что в нём появится-1

Брестский технопарк – это место, где дают зеленый свет инновациям в самых различных сферах – от сельского хозяйства до экологического производства продуктов питания. Инженерный проект расширения сложный и содержит множество технических нюансов. В существующих стенах из четырех этажей сделают восемь. На начальном этапе подготовят первые три. К слову, все новые площади уже забронированы резидентами.

Брестский технопарк к концу 2021 года увеличит площади в 2,5 раза. Директор рассказал, что в нём появится-4

Дмитрий Макарук, директор Брестского технологического парка:
На первых этажах будет производство, а выше офисы. И по факту еще будет коворкинг, переговорки на каждом этаже, конференц-зона и еще небольшая зона ФОК. У нас концепция, что здание должно жить 24 часа в сутки, и, соответственно, резиденты многие здесь уже сейчас находятся 24 часа в сутки.

Брестский технопарк к концу 2021 года увеличит площади в 2,5 раза. Директор рассказал, что в нём появится-7

Сегодня под крышей Брестского технопарка находятся 70 резидентов, а это более 200 новых рабочих мест. Экспортная выручка за прошлый год составила 7 миллионов долларов. По итогам работы Брестский технопарк неоднократно признавался лучшим среди региональных в стране.

# Строительство # общество # Дмитрий Макарук # Фотофакт

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