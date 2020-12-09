Брестский технопарк к концу 2021 года увеличит площади в 2,5 раза. Директор рассказал, что в нём появится

Новости Беларуси. Брестский технопарк к концу 2021 года увеличит площади в два с половиной раза. Строительные работы в бывших цехах Брестского электромеханического завода уже начались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брестский технопарк – это место, где дают зеленый свет инновациям в самых различных сферах – от сельского хозяйства до экологического производства продуктов питания. Инженерный проект расширения сложный и содержит множество технических нюансов. В существующих стенах из четырех этажей сделают восемь. На начальном этапе подготовят первые три. К слову, все новые площади уже забронированы резидентами.

Дмитрий Макарук, директор Брестского технологического парка:

На первых этажах будет производство, а выше офисы. И по факту еще будет коворкинг, переговорки на каждом этаже, конференц-зона и еще небольшая зона ФОК. У нас концепция, что здание должно жить 24 часа в сутки, и, соответственно, резиденты многие здесь уже сейчас находятся 24 часа в сутки.