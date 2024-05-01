В медцентре «Мерси» зубы лечат под микроскопом! Какие преимущества и что важно знать о кариесе?
Самая частая причина посещения стоматолога – это кариес. Такой разрушительный процесс протекает очень медленно. Начало заболевания затрагивает внешнюю защитную оболочку коронки зуба – эмаль. После кариозный процесс распространяется вглубь и может привести к полному разрушению зуба. Многие ошибочно считают, что на кариес указывают нестерпимые боли и дырки в зубах.
Анастасия Джалилова, стоматолог-терапевт медицинского центра «Мерси»:
Кариес очень важно выявить именно на ранней стадии, так как позднее выявление и осложнения приносят очень много неприятностей пациентам. Например, воспаление нерва, периодонта, который окружает зуб. Пациент должен приходить на профилактический осмотр каждые полгода. Доктор на очередном осмотре может выявить кариес, который только начинается на поверхности зуба.
Наша ротовая полость буквально кишит микроорганизмами. Основными виновниками кариеса считаются стрептококки, выделяющие кислоту, которая и разрушает эмаль наших зубов. На начальной стадии кариес проявляется в виде небольшого белого шероховатого пятна.
Анастасия Джалилова:
Существуют методики неинвазивного лечения кариеса, то есть не нужно вмешиваться и препарировать поверхность эмали. Если кариес в начальной форме, в стадии пятна без шероховатой структуры, тогда можно использовать фторирующие препараты или препараты на основе кальция, которые минерализуют это пятно. Дальше не развивается процесс именно в кариозную полость. Если кариес на поверхности, но уже имеет шероховатую структуру, тогда существуют специальные препараты на основе смол, которыми доктор закрывает без внедрения в зуб. Таким образом, можно избежать препарирования и постановки пломбы.
Сегодня в арсенале стоматологов существует ряд увеличительных приборов, которые помогают диагностировать кариес на самой ранней стадии. Лечение зубов под микроскопом относят к одному из современных методов, который с невероятной точностью позволит обнаружить даже самые мелкие дефекты.
Анастасия Джалилова:
Микроскоп очень помогает доктору, он увеличивает изображение в 30 раз. Доктор может рассмотреть малейшие изменения на поверхности эмали. Как только деминерализация пошла на поверхности зуба, доктор может вовремя выявить и принять меры, чтобы кариозный процесс не распространялся. Во время лечения зубов микроскоп помогает доктору более щадяще проводить препарирование и сохранять здоровые ткани, то есть убирать инфицированный дентин и эмаль, не повреждая здоровые, не затрагивая и тем самым не истончая стенку зубов.
С помощью микроскопа кариес выявляется даже в случаях, которые невозможно заметить невооруженным взглядом. Первые признаки можно увидеть в труднодоступных местах, под пломбами и коронками.
Анастасия Джалилова:
Доктор работает обязательно с ассистентом. Специфика работы заключается в том, что ассистент подает инструменты не в руки в руки, как при обычном, регулярном приеме, а именно пальцы в пальцы. Доктор смотрит в микроскоп, он видит увеличенную картинку. Эта же картинка транслируется на экран, и пациент при желании может наблюдать за всем процессом лечения.
«Мерси» – крупнейший многопрофильный семейный медицинский центр, который предоставляет широкие возможности в области диагностики и лечения пациентов всех возрастов. «Мерси» – доверьте свое здоровье опытным профессионалам.
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