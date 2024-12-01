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Минск принял благотворительный «Васильковый бал» от Белорусского союза женщин

01 декабря 2024 11:01
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Мечты, в исполнении которых нужна помощь, сбываются. Во всяком случае надежду на это получили те, для кого собирали средства в ходе благотворительного «Василькового бала», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск принял благотворительный «Васильковый бал» от Белорусского союза женщин-2

Марина, Ирина и Марта – каждой из них нужно дорогостоящее лечение. Оказать адресную помощь людям с ограниченными возможностями вызвались неравнодушные белорусы, представители власти, организаций и бизнеса. За такую поддержку им есть кому сказать спасибо.

Минск принял благотворительный «Васильковый бал» от Белорусского союза женщин-4

Марина Сайко, участница «Василькового бала»:
Я искренне благодарна этим людям, которые пригласили меня на этот замечательный бал, на это мероприятие. Для меня это огромная неожиданность и большое удивление, что кто-то обратил внимание и готов оказать помощь. Я искренне благодарна всем людям, которым небезразлична моя судьба, моя история. Я благодарна за доброту. 

Минск принял благотворительный «Васильковый бал» от Белорусского союза женщин-6

Бал стал своеобразным итоговым благотворительным проектам минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». Также состоялось вручение наград «Золотое сердце» тем, кто внес наибольший вклад в реализацию этого проекта, да и просто не остается в стороне от добрых инициатив.

Минск принял благотворительный «Васильковый бал» от Белорусского союза женщин-8

Ольга Даргель, председатель первичной организации женщин-предпринимателей Минской городской организации БСЖ:
Сделали такое мероприятие. И оно будет проводиться ежегодно. На каждом мероприятии мы будем выбирать семьи или отдельных детей, пожилых людей, которым необходимо помогать. 

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации БСЖ:
Мы хотим объединить наших людей и еще раз показать, что мы, белорусы, те люди, которые могут всегда быть вместе. И быть вместе не просто для того, чтобы о чем-то поговорить, а сделать действительно реальное дело – помочь человеку. 

Минск принял благотворительный «Васильковый бал» от Белорусского союза женщин-10

На балу можно было купить картины, пожертвованные авторами. Все вырученные средства направят на благотворительность.

# Благотворительность # Белоруский союз женщин # Ольга Чемоданова # Ольга Даргель

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