«Как в Триумфальную арку въезжаешь». Что уже изменилось и что появится в Бресте к миллениуму

Новости Беларуси. Чуть больше, чем через три месяца – важнейшая дата в истории Бреста, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Город отметит тысячный день рождения! Фестиваль «Город Света», ночной концерт в крепости, вечернее шоу на Гребном, международный парад оркестров.

Эта клумба заиграет красками буквально через две-три недели. И таких по городу сотни. Не только в центре, но и там, куда редко ступает нога туриста. К 1000-летию готовятся все – строители, коммунальщики, обычные горожане. Нарядный вид юбиляра – дело общее.

Ольга Шевелёва, рабочая зеленого строительства:

И девчата, и я стараемся, чтобы наш город был более красивый, современный.

Луковичные цветы высадили еще в марте, сейчас пришла очередь однолетних. На улицах и аллеях вырастают вертикальные клумбы. Скоро появятся и розы. Для них дизайнеры отвели самые видные места.

Петр Бутрим, корреспондент:

Всего к юбилею в Бресте высадят около 2 миллионов цветов. Это примерно в три раза больше, чем в 2018 году. Городской пейзаж раскрасят около 20 видов цветущих растений.

Еще больше оттенков, и все же главный цвет в городской палитре останется прежним. К озеленению в Бресте подошли основательно, и в то же время креативно. Корни пустили не только привычные породы деревьев, нашлось место и экзотике.

Ольга Борисенко, главный ландшафтный архитектор Бреста:

В этом году мы решили поэкспериментировать и высадить интересные породы на территории города – магнолии, церсис, катальпы, тюльпановые деревья.

И такая яркая картина открывается гостям прямо с порога. Вернее, с автовокзала. Он теперь под боком у старшего (почти на 150 лет) коллеги.

Железнодорожным вокзалом можно любоваться в ожидании автобуса сквозь стеклянный фасад. Для пересадки с одного транспорта на другой далеко ходить уже не надо. Подарок к юбилею получился стильным и функциональным.

Алексей Андреюк, главный архитектор проекта:

Как в Триумфальную арку въезжаешь, высаживаешься. И вот первое впечатление – светлое пространство. Потом –знакомство с городом, с гостеприимным городом Брестом – исторически так сложилось. Но в новом настроении: приподнятом, возвышенном, светлом.

Проект автовокзала уникальный, потому что гармонично соединяет историю и современный дизайн. Такое решение сложного архитектурного ребуса пришлось по душе и пассажирам. Новый автовокзал готов встречать и провожать в месяц около 100 тысяч человек.

Елена Токарчук, жительница Бреста:

Обслуживание – касс очень много. На старом вокзале касс мало было. И припарковаться есть где. Просторный, светлый – Европа! Ближе к 1000-летию в Бресте ожидают небывалый наплыв гостей со всего мира. Туристический бум, можно сказать, уже набирает обороты. Джозеф Кейси из Нью-Йорка держит путь в Беловежскую пущу. В Беларуси он впервые, поэтому знакомство с попутными городами также в обязательной программе путешествия.

Джозеф Кейси, турист (США):

На мой взгляд, это прекрасный автовокзал. Светлый и очень много пространства здесь. Красивое место.

Более презентабельный вид теперь и у визитной карточки областного центра – музея «Берестье». В 2018 году в раскоп древнего города заглянули больше 50 тысяч человек.

Объект не имеет аналогов во всей Восточной Европе. Концепция «белорусского Карфагена» осталась прежней, а вот начинка обновилась. Часть экспозиции из-под крыши вынесли.

Артём Брухан, главный специалист отдела культуры Брестского облисполкома:

Преобразился внешний вид этого объекта. Благоустроена территория, которая становится такой туристической рекреационной зоной. Не только для гостей нашего города, но и для местных жителей, которые могут приехать, отдохнуть на этих лавочках. Тема раскрывается не только древнего городища, но и Берестейского замка.

В хорошем смысле не узнать и набережную. За год ее длина увеличилась в три раза. Появились арт-объекты, прокат лодок и катамаранов, уличные тренажеры и детская площадка.

Анатолий Грицук, житель Бреста:

Каждый день мы здесь катаемся. Каждый день лучше и краше становится. Лавочки шикарные, сделали бесплатные тренажеры для детей.

В будущем вдоль реки можно будет легко дошагать и до Брестской крепости, а пока – до старого городского сада, что уже много.

Это место для прогулок было излюбленным у брестчан еще в первой половине XIX века. Традицию возродят. Парковую зону в порядок уже привели.

Николай Власюк, главный архитектор Бреста:

Получается такое малое кольцо бульваров, парков, набережной центральной части города Бреста. Если это еще со временем оформить в непрерывный веломаршрут, получится очень достойный объект.





Транспортные развязки, мосты, театр, очистные сооружения, школы, сады, спортивные площадки и десятки других важных объектов – к почтенной дате Брест подходит обновленным и помолодевшим.