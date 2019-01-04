Брал машины на ремонт, разбирал на запчасти и продавал: мнимого автослесаря нашли в России и завели уголовное дело
В одном из сюжетов программы «Добро пожаловаться» мы рассказывали, как по знакомству пару лет назад к автослесарю обратился Анатолий Фёдоров.
«Найти бы его и разодрать в клочья». Белорусы отдали машины мастеру-нелегалу и обнаружили их останки на разборке
Оговорил нюансы, пригнал автомобиль, оставил ключи, заплатил 600 рублей. С тех пор о судьбе своего автомобиля и предоплаты Анатолий ничего не знает. Жесть, да и только.
Именно так характеризуют ситуацию граждане, которые стали жертвами автомобильного авантюриста. А их – не менее 20 человек.
Брал машины на ремонт, требовал предоплату, затягивал сроки, кормил обещаниями и пропадал, иногда вместе с чужими машинами. Один из клиентов, наблюдая бездействие мастера, забрал авто в полуразобранном состоянии. Вскоре из ГАИ пришли штрафы с камер фотофиксации скорости.
Дмитрий Бичуков, пострадавший:
Машина моя «Фиат». Маталыга брался ее отремонтировать – кузовной ремонт осуществить. Они ничего не сделал. Он украл оттуда аккумулятор – подменил, насобирал мне штрафов, то есть покатался без моего ведома. Там возбудили дело на угон автомобиля.
На суды по гражданским искам Алексей Маталыга не являлся, решения игнорировал, а вскоре и вовсе пропал. Сегодня на автослесаря у исполнителей более полусотни исполнительных листов по гражданским искам.
Анатолий Фёдоров, пострадавший:
Возможно, у них схема тут такая: один привозит машины, другой разбирает, третий продаёт. Благодаря тому, что у этой разборки несколько филиалов есть – в Жодино, Орше, Минске. В Минске на рынках они просто расходятся, растворяются. У человека в конце 2017 года «Форда» не стало, нашлись только двери и лобовое стекло. Он опознал по техпаспорту, они не стёрли наклеечку: техосмотр, номер и до какого, и кому принадлежит.
В апреле 2018 года сотрудники правоохранительных органов, после долгих проверок, объявили Маталыгу в межгосударственный розыск за совершение махинаций с чужими авто. Полгода тишины. А 19 декабря на одной из подмосковных СТО слесарь был задержан.
Анатолий Фёдоров:
Эти финансы, эту машину я, грубо говоря, уже отпустил. Я на это не надеюсь. Но я надеюсь на то, что будет справедливость. Суд накажет, время накажет. Иметь дом, семью и жить-скитаться, прятаться в России – это разве участь человека? Это, как собака в лесу живёт и прячется от всех – это ненормально.
Сегодня в отношении Алексея Маталыги расследуется уголовное дело по нескольким преступным эпизодам статьи 209 Уголовного кодекса «Мошенничество». Установлены более 20 потерпевших, автомобили которых мастер успел сдать на авторазборку. В какое наказание выльется Алексею фатальная разборка, решит суд.