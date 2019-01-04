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«В ожидании Рождественских чудес». Акция в помощь ребятам из детских домов и хосписов проходит в Беларуси

04 января 2019 09:57
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Новости Беларуси. «В ожидании Рождественских чудес». В Минске проходит благотворительная акция, организованная добровольческим движением храма иконы Божией Матери «Всецарица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько дней форума удалось собрать более полутысячи подарков и вещей для детей, нуждающихся в помощи.

«В ожидании Рождественских чудес». Акция в помощь ребятам из детских домов и хосписов проходит в Беларуси-1

«В ожидании Рождественских чудес». Акция в помощь ребятам из детских домов и хосписов проходит в Беларуси-3

Кирилл Шолков, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви, настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица»:
В первый год мы собрали 600 подарков, во второй год – уже прошлый – почти 2 тысячи подарков. Пока у нас около 1300 подарков собрано.

Акция рассчитана на детские хосписы, дома ребенка. В дома престарелых начали немного собирать.

Акцию организовали в нескольких форматах: каждый желающий может самостоятельно привезти подарки на открытый при храме склад или же передать волонтерам, которые затем вручат их детишкам во время рождественских праздников.

«В ожидании Рождественских чудес». Акция в помощь ребятам из детских домов и хосписов проходит в Беларуси-6

«В ожидании Рождественских чудес». Акция в помощь ребятам из детских домов и хосписов проходит в Беларуси-8

«В ожидании Рождественских чудес». Акция в помощь ребятам из детских домов и хосписов проходит в Беларуси-10

# Благотворительная акция # общество # Кирилл Шолков # Фотофакт

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