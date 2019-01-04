«В ожидании Рождественских чудес». Акция в помощь ребятам из детских домов и хосписов проходит в Беларуси

Новости Беларуси. «В ожидании Рождественских чудес». В Минске проходит благотворительная акция, организованная добровольческим движением храма иконы Божией Матери «Всецарица», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За несколько дней форума удалось собрать более полутысячи подарков и вещей для детей, нуждающихся в помощи.
Кирилл Шолков, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви, настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица»:
В первый год мы собрали 600 подарков, во второй год – уже прошлый – почти 2 тысячи подарков. Пока у нас около 1300 подарков собрано.
Акция рассчитана на детские хосписы, дома ребенка. В дома престарелых начали немного собирать.
Акцию организовали в нескольких форматах: каждый желающий может самостоятельно привезти подарки на открытый при храме склад или же передать волонтерам, которые затем вручат их детишкам во время рождественских праздников.