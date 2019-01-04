«В ожидании Рождественских чудес». Акция в помощь ребятам из детских домов и хосписов проходит в Беларуси

За несколько дней форума удалось собрать более полутысячи подарков и вещей для детей, нуждающихся в помощи.

Кирилл Шолков, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви, настоятель храма иконы Божией Матери «Всецарица»:

В первый год мы собрали 600 подарков, во второй год – уже прошлый – почти 2 тысячи подарков. Пока у нас около 1300 подарков собрано.

Акция рассчитана на детские хосписы, дома ребенка. В дома престарелых начали немного собирать.

Акцию организовали в нескольких форматах: каждый желающий может самостоятельно привезти подарки на открытый при храме склад или же передать волонтерам, которые затем вручат их детишкам во время рождественских праздников.