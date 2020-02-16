«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей

Новости Беларуси. Аномально теплая зима проверит леса в Беловежской пуще на прочность и устойчивость уже этой весной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Алексей Горошко, начальник отдела охраны леса и лесного хозяйства Национального парка «Беловежская пуща»:

Вот это дерево заметно, что поражено короедом, поскольку у него отпадает хвоя. Но частично она еще осталась. Часть короеда может остаться на зимовку именно под корой. При наличии отрицательных температур больше – 25-30°C эти короеды по своей биологии и морфологии вида вымерзают.