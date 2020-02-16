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«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей

16 февраля 2020 17:18
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Новости Беларуси. Аномально теплая зима проверит леса в Беловежской пуще на прочность и устойчивость уже этой весной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей-1

«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей-3

Алексей Горошко, начальник отдела охраны леса и лесного хозяйства Национального парка «Беловежская пуща»:
Вот это дерево заметно, что поражено короедом, поскольку у него отпадает хвоя. Но частично она еще осталась. Часть короеда может остаться на зимовку именно под корой. При наличии отрицательных температур больше – 25-30°C эти короеды по своей биологии и морфологии вида вымерзают.

«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей-6

«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей-8

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Но если минус не придет, короед благополучно переживет эту зимовку, поднакопит силы и весной выйдет «на поле» в полном составе. Сформируется и скамейка запасных.

«Если минус не придёт, короед благополучно переживет зимовку». Беловежская пуща под угрозой нашествия вредителей-11

# Беловежская пуща # общество # Алексей Горошко # Фотофакт

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