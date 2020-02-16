Разбежались по глупости, но чувства снова дали о себе знать. Что заставляет белорусов жениться на бывших?

Новости Беларуси. Эта семья больше подходит под статус клиента семейного психолога. В личном досье каждого из супругов – развод и два брака. С оговоркой: они друг другу и бывшие, и нынешние, сообщили в программе «Неделя».

Наталья Белогурова:

15 июня 1991-го. Абсолютно зеленые, совсем не понимали, что делаем. Очень любили, очень хотелось свадьбы, очень хотелось пожениться. И у нас произошла первая свадьба. Виталий Леонидович пришел просить руки моей у родителей. Перепутал: маме подарил коньяк, папе цветы.

Разбежались Наталья и Виталий, как говорится, по глупости. Молодые люди от семейной жизни подустали, понимания друг с другом не нашли и решили – прошла любовь. Но не тут-то было. Спустя несколько лет на дне рождения сына чувства снова дали о себе знать.

Виталий Тафеенко:

Когда ребенок видит тебя раз в неделю, смотрит на тебя как на чужого дядю, это утопия какая-то, так не должно быть.

Наталья Белогурова:

Я вообще, честно говоря, и не собиралась официально второй раз замуж выходить. Но Виталик мне сказал: «Я своих детей усыновлять не буду, поэтому мы должны с тобой обязательно расписаться». Это действительно было так. И он опять подошел к моим родителям и сказал: «Рената Михайловна, Павел Федорович, я хочу взять замуж вашу дочь второй раз».

В семье шутят, мол, дети у пары от разных браков. Дважды менялась и фамилия Натальи (после развода в сердцах вернула девичью). Ситуация без преувеличения комична. Однако такие брачные реверансы в очередной раз подтверждают: милые бранятся – только тешатся.

Наталья Белогурова:

Мудрее, конечно, стали. Где-то, может, когда-то больше уступаешь.

Виталий Тафеенко:

Мы, если куда-то идем, все время идем вдвоем.