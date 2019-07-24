Подводная свадьба впервые прошла в Беларуси: 7 фото праздника

Новости Беларуси. Глубину чувств показали белорусские молодожены, впервые в стране сыграв подводную свадьбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идея небанальной регистрации пришла благодаря общему хобби: Яна и Антон занимаются дайвингом. Увлечение разделяют и друзья, потому приглашения, где в дресс-коде ласты и акваланги, для них не стали сюрпризом.

Церемония прошла на глубине от 4 до 7 метров. Регистратору понадобилось держать таблички, чтобы получить под водой ответ молодых.