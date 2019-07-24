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Подводная свадьба впервые прошла в Беларуси: 7 фото праздника

24 июля 2019 11:37
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Новости Беларуси. Глубину чувств показали белорусские молодожены, впервые в стране сыграв подводную свадьбу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подводная свадьба впервые прошла в Беларуси: 7 фото праздника-1

Подводная свадьба впервые прошла в Беларуси: 7 фото праздника-3

Идея небанальной регистрации пришла благодаря общему хобби: Яна и Антон занимаются дайвингом. Увлечение разделяют и друзья, потому приглашения, где в дресс-коде ласты и акваланги, для них не стали сюрпризом.

Подводная свадьба впервые прошла в Беларуси: 7 фото праздника-6

Церемония прошла на глубине от 4 до 7 метров. Регистратору понадобилось держать таблички, чтобы получить под водой ответ молодых.

Подводная свадьба впервые прошла в Беларуси: 7 фото праздника-9

Подводная свадьба впервые прошла в Беларуси: 7 фото праздника-11

На организацию подводного торжества ушло всего пять дней, декорации собрали своими руками. А вот свой первый свадебный танец под водой пара репетировала гораздо дольше.

Подводная свадьба впервые прошла в Беларуси: 7 фото праздника-14

Подводная свадьба впервые прошла в Беларуси: 7 фото праздника-16

# Свадьба # общество # Фотофакт

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