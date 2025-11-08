БПЛА помог раскрыть преступную схему – налоговая Беларуси использует дроны для выявления нарушений

Технологии на службе закона. Беспилотные летательные аппараты внедрили в профессиональную деятельность налоговых органов. Благодаря таким «крылатым» помощникам инспекторы теперь видят больше. Уже удалось установить факты стихийных рынков, нелегальных автосервисов, привлечения работников без надлежащего оформления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде чем прибегнуть к «воздушным» инспекциям, сотрудники налоговой службы прошли обучение на операторов дронов, а применяют их во время оперативной работы рейдовых групп. Когда сверху виднее – репортаж Кристины Протосовицкой.

Управление с земли, а увидеть удается то, что скрыто от глаз посторонних. Налоговики называют это «бесконтактным способом проверки». Маневренный и миниатюрный – беспилотник становится «глазами» проверяющего за 10-15 километров от точки взлета. С легкостью преодолевает препятствия, реагирует на движение и переключается в режим «слежки». Незаменимый «налоговой инспектор» без трудовой. Все в рамках закона – у оператора дрона на руках разрешение на полет. Специалист работает в составе оперативной рейдовой группы. Применение беспилотной техники уже позволило выявить и пресечь различные правонарушения: от сокрытия выручки до выплаты заработной платы «в конверте».

Так и случилось в одном из фермерских хозяйств. На кадрах – сбор урожая на 50 гектарах, казалось бы, ничего примечательного. Если бы не одно но: трудятся на полях в несколько раз больше работников, чем было заявлено. 5 минут полета – и получены неопровержимые доказательства. Вскрыть правонарушения уже удалось у нескольких предпринимателей.

В первом случае развеяно утверждение о возможности работы в четырех торговых объектах ежедневно по 10 часов, используя труд только трех работников. Беспилотник зафиксировал факт привлечения к деятельности еще четырех работников, которые не были оформлены у предпринимателя. Итог закономерен – экономический суд Брестской области привлек предпринимателя к административной ответственности за привлечение нетрудоустроенных работников. Во втором случае субъект хозяйствования, который ранее уже привлекался к административной ответственности за отсутствие кассового оборудования, не устранил имеющиеся нарушения.