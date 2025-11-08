Выдержит ли Беларусь «экзамен первым снегом»? Коммунальные службы готовятся к зиме

А теперь к теме, которая имеет все шансы оказаться скользкой, но сотрудники коммунальных служб этого не допустят. В белорусских регионах идет подготовка к зимнему сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомеле уже успели заготовить около 20 тысяч тонн противогололедной смеси. По планам коммунальщиков, запасов хватит на весь сезон. Под особым контролем и техника, которая не даст сойти «с колеи». О благоприятном прогнозе при любой погоде – Анна Корольчук. Коммунальные службы завершают подготовку к холодам. В Гомеле заготовили практически 20 тысяч тонн противогололеной смеси – этого объема областному центру должно хватить на весь сезон.

Дмитрий Мещенко, исполняющий обязанности заместителя директора по производству коммунального предприятия «ГорСАП»:

Смесь состоит из песка и галита. Песок добывается в Березинском карьере, мы его применяем для производства противогололедного материала. Противогололедный материал смешивается в специализированной установке. Данная установка производит в сутки 300 тонн.

Каждую партию проверяют на соответствие ГОСТу, смесь должна быть безопасной и отвечать экологическим требованиям. Запасы реагента хранят на двух городских площадках – для оптимизации маршрутов спецтехники. К слову, о ней. За последние несколько лет автопарк коммунального предприятия практически полностью обновился. Например, в марте приобрели четыре новые снегоуборочные машины объемом 20 тонн, в два раза больше предыдущих. Дмитрий Мещенко:

На предприятия имеется 20 единиц комбинированных дорожных машин, которые будут задействованы в уборке города от снежных заносов и наледи. На данный момент 90 % автопарка – это новые транспортные средства, которым год или два. Они укомплектованы водителями для работы в три смены.