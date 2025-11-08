Прямой эфир

Выдержит ли Беларусь «экзамен первым снегом»? Коммунальные службы готовятся к зиме

08 ноября 2025 17:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

А теперь к теме, которая имеет все шансы оказаться скользкой, но сотрудники коммунальных служб этого не допустят. В белорусских регионах идет подготовка к зимнему сезону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гомеле уже успели заготовить около 20 тысяч тонн противогололедной смеси. По планам коммунальщиков, запасов хватит на весь сезон. Под особым контролем и техника, которая не даст сойти «с колеи». 

О благоприятном прогнозе при любой погоде – Анна Корольчук. 

Коммунальные службы завершают подготовку к холодам. В Гомеле заготовили практически 20 тысяч тонн противогололеной смеси – этого объема областному центру должно хватить на весь сезон.

Выдержит ли Беларусь «экзамен первым снегом»? Коммунальные службы готовятся к зиме-2

Дмитрий Мещенко, исполняющий обязанности заместителя директора по производству коммунального предприятия «ГорСАП»:
Смесь состоит из песка и галита. Песок добывается в Березинском карьере, мы его применяем для производства противогололедного материала. Противогололедный материал смешивается в специализированной установке. Данная установка производит в сутки 300 тонн.

Выдержит ли Беларусь «экзамен первым снегом»? Коммунальные службы готовятся к зиме-4

Каждую партию проверяют на соответствие ГОСТу, смесь должна быть безопасной и отвечать экологическим требованиям. Запасы реагента хранят на двух городских площадках – для оптимизации маршрутов спецтехники. 

К слову, о ней. За последние несколько лет автопарк коммунального предприятия практически полностью обновился. Например, в марте приобрели четыре новые снегоуборочные машины объемом 20 тонн, в два раза больше предыдущих.

Дмитрий Мещенко:
На предприятия имеется 20 единиц комбинированных дорожных машин, которые будут задействованы в уборке города от снежных заносов и наледи. На данный момент 90 % автопарка это новые транспортные средства, которым год или два. Они укомплектованы водителями для работы в три смены. 

Выдержит ли Беларусь «экзамен первым снегом»? Коммунальные службы готовятся к зиме-6

Машины комбинированные, когда не нужно бороться со снегопадами, их задействуют при ремонте дорог. График работы бригад всегда составляют с учетом метеосводки. При ухудшении погодных условий технику направляют для превентивной обработки, в первую очередь мостов и путепроводов – самых напряженных участков. 

Далее смотрите в видео. 

# ЖКХ

Другие новости рубрики

Все новости
В Могилёве открыли новый участок производства твёрдосплавного инструмента
08 ноября 2025 17:09

В Могилёве открыли новый участок производства твёрдосплавного инструмента

Молодёжь Минска решила помочь коммунальным службам. И вот что из этого вышло
08 ноября 2025 17:09

Молодёжь Минска решила помочь коммунальным службам. И вот что из этого вышло

Железный порядок? Что изменилось в Витебской области после разгромного совещания Президента
08 ноября 2025 17:06

Железный порядок? Что изменилось в Витебской области после разгромного совещания Президента