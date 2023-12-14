Борщ, картошечка, отбивная. В Гомеле коммунальщиков кормят горячими обедами

Начало зимы порадовало белорусов снегом, но значительно добавило работы коммунальным службам. В Гомеле для бригад, которые заняты на уборке снега, организовали доставку горячих обедов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последствия снегопадов в областном центре устраняют около 30 единиц техники, которые при необходимости работают в круглосуточном режиме. Когда своего автопарка недостаточно, на помощь приходят другие организации и предприятия города. И если техника легко справляется с сугробами, то людям, занятым ручным трудом, приходится непросто. Чтобы поддержать сотрудников, предприятие ГорСАП решило привозить им обеды прямо к месту работ. – Приятного аппетита.

Николай Одинцов, водитель спецтехники коммунального автомобильного унитарного предприятия по содержанию дорог ГорСАП:

Вот спасибо, горячий борщ, это кстати. Горячего поешь – и работается совсем по-другому.

– Борщ был, картошечка, отбивная, салатик. И чай еще будет. Порция достаточная.

– Как в ресторане?

– Отлично, даже лучше!