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Борщ, картошечка, отбивная. В Гомеле коммунальщиков кормят горячими обедами

14 декабря 2023 10:42
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Начало зимы порадовало белорусов снегом, но значительно добавило работы коммунальным службам. В Гомеле для бригад, которые заняты на уборке снега, организовали доставку горячих обедов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борщ, картошечка, отбивная. В Гомеле коммунальщиков кормят горячими обедами-1

Последствия снегопадов в областном центре устраняют около 30 единиц техники, которые при необходимости работают в круглосуточном режиме. Когда своего автопарка недостаточно, на помощь приходят другие организации и предприятия города. И если техника легко справляется с сугробами, то людям, занятым ручным трудом, приходится непросто. Чтобы поддержать сотрудников, предприятие ГорСАП решило привозить им обеды прямо к месту работ.

– Приятного аппетита.

Борщ, картошечка, отбивная. В Гомеле коммунальщиков кормят горячими обедами-4

Николай Одинцов, водитель спецтехники коммунального автомобильного унитарного предприятия по содержанию дорог ГорСАП:
Вот спасибо, горячий борщ, это кстати. Горячего поешь – и работается совсем по-другому.

Борщ, картошечка, отбивная. В Гомеле коммунальщиков кормят горячими обедами-7

– Борщ был, картошечка, отбивная, салатик. И чай еще будет. Порция достаточная.
– Как в ресторане?
– Отлично, даже лучше!

Борщ, картошечка, отбивная. В Гомеле коммунальщиков кормят горячими обедами-10

Эксперимент удался, простои спецтехники в часы уборки снега сократились. Кроме того, подобный шаг оценили и сами работники. Горячее питание и забота руководства дают двойной стимул для укрощения стихии.

# Коммунальное хозяйство # общество # Новости Гомеля и Гомельской области

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