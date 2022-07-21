Борис Грызлов: у БАТЭ нет проблем со сбытом. Есть программа до 2025 года, в том числе поставки в РФ

Борис Грызлов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:

Тема пожаров в лесах, безусловно, очень важная. Нам необходимо сохранять зеленый фонд, и эти пожарные машины могут обеспечить именно это направление. Мы видим здесь высокий уровень кооперации с российскими предприятиями. Понятно, что это в основном сырьевая кооперация, из России поступает сырье. Тем не менее это сырье занимает не менее 50, а то и 60 % себестоимости произведенной продукции. Что отрадно, у предприятия БАТЭ нет проблем со сбытом. Есть программа до 2025 года, в том числе это поставки в Российскую Федерацию.

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