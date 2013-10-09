Борис Батура встретился с жителями Логойского района. Ответами на вопросы жилищно-коммунальной сферы люди остались довольны

Новости Беларуси. Проблемы жителей Логойского района выслушал губернатор Минской области Борис Батура. Председатель Миноблисполкома принял 17 человек. В топ-листе вопросы, касающиеся жилищно-коммунальной сферы - капитальный ремонт квартир, строительство водопроводов, канализации, обустройство территории, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Представительной была делегация из села Августова, где проживает почти 400 человек. У жителей постоянные перебои с водой. Чиновники пообещали в ближайший месяц проложить в Августове новые коммуникации. А на следующий год пробурить скважину.

Борис Батура, председатель Миноблисполкома:

В эти вот сроки трубопроводы переложат. В первом полугодии следующего года, чтобы сделали скважину.

Нина Лис, жительница деревни Августовка (Логойский район):

Проблема с водой длится у нас не один год, с очень большой бородой. мы много куда обращались. На нашей улице Лесной все жители страдают, потому что вода до нас просто не доходит. Даже когда в деревне есть вода, у нас воды не бывает.

Я удовлетворена ответом. До 15 ноября этот вопрос решится.