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В Витебской области стартовали мероприятия приуроченные к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

08 октября 2013 18:03
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Новости Беларуси. В Витебской области стартовали мероприятия по случаю 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Первым районом, который начали отвоевывать у врага в самом северном регионе страны, стал Лионенский. Сам городской поселок войска Калининского фронта освободили в ходе Смоленской стратегической наступательной операции. За три дня. Как это было? Что помнят очевидцы тех страшных событий?

Зинаида Голубовская:
Про эту войну я не могу рассказать. Это страшное дело. Это вообще. И разве оно может стереться с памяти? Да никогда!

Картины из далекого прошлого до сих пор стоят перед глазами Зинаиды Владимировны. В 1943 фашисты превратили ее родной Лиозно в неприступную крепость, все подступы заминировали, на основных дорогах устроили дзоты.

Зинаида Голубовская:
Здесь нигде не было ни тропинки, все было заминировано. У мене вот с родственников погибло 7 человек.

Елена Гречищенко:
Очень много было погибших. И трудовой уже силы, все ушли кто куда, кто уехал на фронт, и вот нас старичок один собирал подростков по 10, по 13 лет. И мы закапывали в траншеи этих солдат 20-30 человек.

В этот день ровно 70 лет назад началась борьба за Лиозненщину. В Витебском направлении наши войска за день боев освободили более 150 населенных пунктов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Бурдо, председатель военно-патриотического клуба «Поиск»:
Лиозненский район – это форпост, передний край для войск тех, которые стремились освободить и окружить город Витебск. Только за Витебский район, по последним данным, погибло 58 тысяч.

За годы войны в Лиозненском районе фашисты уничтожили более 5 тысяч мирных жителей. Сожгли почти 200 деревень.  На фронтах и в партизанской борьбе погибли 27 тысяч воинов-освободителей. Василий Голубовский о тех страшных событиях еще ребенком узнал от матери. И уже тогда решил: обязательно отдаст дань памяти тем, кто погиб, защищая его малую родину. Сегодня в деревне Рублево-2 открыли созданный при его содействии памятный знак.

Василий Голубовский, председатель Витебского городского отделения Белорусской общественной организации «Спасатель»:
Я когда обратил внимание на этот камень, мне какая-то свыше подсказка была, что надо, чтобы он стоял в основе этого обелиска воинам.

Торжества по случаю освобождения Лиозненского района продлятся еще несколько дней. Завтра откроют экскурсионный маршрут «Кольцо памяти и славы». А в четверг, непосредственно в день освобождения Лиозно, здесь, у обновленного мемориала «Танк», состоится митинг.

# общество # Беларусь помнит

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