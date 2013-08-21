Борис Батура провел приём граждан в Березино. На личную встречу с губернатором пришли 13 человек

Новости Беларуси. На большинство вопросов губернатор дал конкретные ответы, а местным чиновникам – конкретные сроки для решения проблем людей.

В частности, в ближайшее время необходимо провести водопровод в деревню Светлица, а также разрешить ситуацию с обеспечением жильём молодых специалистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На птичьих правах уже пятый год живёт в Березино Дмитрий Титов. Врач-кардиолог приехал в малый город по приглашению местного руководства. Работой доволен, а вот своего жилья до сих пор не имеет. Квадратные метры запутались в бюрократической волоките.

Квартира врача – служебная и принадлежала местным коммунальщикам. Потом её передали в жилищный фонд райбольницы. Но зарегистрировать медика по месту жительства до этого времени не смогли.

Борис Батура, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Заинтересован райисполком, и на протяжении стольких лет не решить бумажные вопросы – я этого не понимаю. Неделю срока. Чтобы эти документы были направлены в Совмин.

Другая история в семье Ермаковых. Жена – врач-педиатр, муж – инженер сырзавода. Молодые специалисты уже несколько лет живут в интернате ЖКХ. Условия хоть и надлежащие, но хочется своих квадратных метров.

Строительство дома для медиков – в планах на следующий год. Молодая пара сама нашла выход из проблемы. Предложила коммунальщикам приобрести неухоженную постройку, которая находится на их балансе. Однако без помощи губернатора было не обойтись.

Борис Батура:

Всё сделано для того, чтобы решать этот вопрос. Поспрашивайте других, и если другие не имеют желания, то в первую очередь – молодым специалистам, и никто за это вам ничего не скажет. Продайте и всё, без всякого аукциона. Примите решение. Если надо, примем решение облисполкома.

На три километра – 6 колодцев. Для местных жителей, большинство из которых – пенсионеры, отсутсвие водопровода – жизненно важная проблема. Ни помыться, ни огород полить. Особенно этим летом здесь буквально сохли от жажды. Между тем, от города деревня – всего в нескольких метрах, до питьевого источника также – рукой подать. Галина Владимировна пришла на приём к Борису Батуре с просьбой от всех сельчан.

Борис Батура:

Давайте так договоримся: документация, чтобы была в этом году, на следующий год включим. Но документацию чтобы сделали в этом году.

Актуальная для столицы проблема уплотнения неожиданно появилась и в маленьком городе. Местные жители против строительства административного здания рядом с собственным двором. В районном исполкоме утверждают: всё законно.

Борис Батура:

Откровенно говоря, я бы тоже не строил, оно не украсит этот город, масштабное здание. Нашёл бы там другое место. Поэтому мы посмотрим это дело. Но уже построили столько. Если решение отменять, то мы должны частнику компенсировать.

Для большинства жителей Березинского района сегодняшний приём оказался положительным. Вопросы, которые казались неразрешимыми на местном уровне, губернатор сдвинул с мёртвой точки.