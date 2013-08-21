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С 1 сентября 2013 года в Минской области закроются 53 учреждения образования

21 августа 2013 15:39
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Новости Беларуси. С 1 сентября на Минщине будут закрыты или реорганизованы 53 учреждения образования. Специалисты уже подсчитали экономический эффект от такой оптимизации - более 8,5 млрд рублей.
 
В 2013 году в Минской области стало меньше на 29 школ. Между тем, это не создаст никаких проблем в системе образования. По мнению руководства области, закрытие школ, где занимается, к примеру, всего два человека - а есть и такие - вынужденная мера, которую лучше воплотить в жизнь раньше, чем позже.
 
К слову, практически все учителя учреждений образования, которые завершили свое существование, трудоустроены. Осуществляется и подвоз детей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
# общество # Школы в Беларуси

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