Червень признан самым благоустроенным и чистым городом в Минской области

Новости Беларуси. Червень признан лучшим городом в Минской области по благоустройству и санитарному состоянию среди населённых пунктов с численностью жителей до 10 тысяч человек. Оценивался не только порядок во дворах и скверах, но и состояние кладбищ и эффективность очистных сооружений.

Сегодня в городе и районе созданы 5 рабочих групп, которые следят за выполнением всех мероприятий по наведению порядка. Активно ведётся работа и по поиску хозяев для пустующих земель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентин Пузанков, начальник Червенской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды:

Согласно территориальным мероприятиям наведения порядка на земле и благоустройства населённых пунктов, за истёкший период полугодия из 42 заданий выполнены все 42, то есть 100%. За оставшийся период времени, то есть во втором полугодии, нам необходимо провести работы по рекультивации 10 закрытых миниполигонов и также, естественно, поддерживать наведение порядка как на территории города, так и в сельской местности.

Татьяна Сичинова, жительница Червеня:

Очень красиво начали всё делать, озеро красивое, очень часто люди сидят и рыбачат. Хорошие скамеечки, можно посидеть с ребёнком, мы здесь недалеко живём, очень хорошо нам можно сходить погулять.