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8 августа в Беларуси – до 35 градусов тепла. В Брестской области объявлен «красный» уровень опасности

08 августа 2013 10:05
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Новости Беларуси. Погода в Беларуси стремится к температурному максимуму. В ближайшие сутки «красный» уровень опасности объявлен в Брестской области, на остальной территории – «оранжевый». 8 августа по юго-западу страны столбик термометра поднимется до 35 градусов. При этом дождей синоптики не обещают.

Такой зной таит в себе немало опасностей. Прежде всего это тепловой удар. К врачам этим летом уже обратилось десятки человек. Кроме того обостряются хронические и сердечно-сосудистые заболевания, особенно у пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напряженная пора сейчас и у спасателей. Сухая погода и зной – как следствие – рост числа лесных пожаров. Увеличилось и количество аварий. Водители в жару быстрее утомляются, их внимание рассеивается, а реакция значительно ухудшается. Поэтому Госавтоинспекция рекомендует отказаться от дальних поездок, особенно если в автомобиле нет кондиционера.

# общество # Погода в Беларуси

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