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В Брестской крепости стартовал патриотический автопробег. Зачем участникам акции мешочки с зерном?

05 сентября 2021 19:50
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Новости Беларуси. 7 тысяч километров пути и больше сотни населенных пунктов. 3 сентября в Брестской крепости стартовал 13-дневный автопробег «Символ единства», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В Брестской крепости стартовал патриотический автопробег. Зачем участникам акции мешочки с зерном?-1

Акция «Патриотов Беларуси» посвящена Году и Дню народного единства, который впервые в Беларуси отпразднуют 17 сентября.

В Брестской крепости стартовал патриотический автопробег. Зачем участникам акции мешочки с зерном?-4

В каждом районе участникам акции передают именные мешочки с зерном нового урожая.

В Брестской крепости стартовал патриотический автопробег. Зачем участникам акции мешочки с зерном?-7

С этим символом единства участники автопробега объедут все знаковые места Беларуси.

# Государственная политика # общество # Фотофакт

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