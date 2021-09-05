В Брестской крепости стартовал патриотический автопробег. Зачем участникам акции мешочки с зерном?

Новости Беларуси. 7 тысяч километров пути и больше сотни населенных пунктов. 3 сентября в Брестской крепости стартовал 13-дневный автопробег «Символ единства», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 7 тысяч километров пути и больше сотни населенных пунктов. 3 сентября в Брестской крепости стартовал 13-дневный автопробег «Символ единства», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Акция «Патриотов Беларуси» посвящена Году и Дню народного единства, который впервые в Беларуси отпразднуют 17 сентября.
В каждом районе участникам акции передают именные мешочки с зерном нового урожая.
С этим символом единства участники автопробега объедут все знаковые места Беларуси.