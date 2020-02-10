«Болтался за рулём, а не сидел». Минчанин в одиночку задержал пьяного водителя

7 февраля в торжественной обстановке в РУВД Октябрьского района наградили двух смелых мужчин – Романа Ляха и Александра Овсяника, которые, рискнув собственными жизнями, в одиночку задержали преступников до приезда милиции.

В январе 2020 года Роман возвращался домой по привычному маршруту, когда его внимание привлёк сомнительный автомобилист. Мужчина рассказал, что водитель запримеченного им авто ехал, не обращая внимания на знаки, игнорируя красный, скоростной режим и дорожную разметку. На первый взгляд, «петляющий» водитель был пьян.

Бил палкой пенсионерку и пытался ограбить. Преступника остановил неравнодушный прохожий

Роман Лях:

Я его догнал, посмотрел, увидел, что человек, вообще, в неадеквате себя ведёт. Выбежал, быстренько забрал у него ключи из машины. Повездло, что он спокойно отреагировал, не буйный был. Болтался за рулём, а не сидел.

Как позже выяснилось, нетрезвый попутчик до встречи с Романом ещё и въехал в припаркованный автомобиль. Градус выпитого подтолкнул преступника на дальнейшие «подвиги», и уже через несколько минут он принялся бороздить окрестности. К слову, в крови обвиняемого нашли 3 промилле алкоголя, что, в среднем, приравнивается к полутора бутылкам крепкого спиртного.

Если бы не вовремя подоспевший минчанин, эта поездка для кого-то могла бы стать последней.