Бил палкой пенсионерку и пытался ограбить. Преступника остановил неравнодушный прохожий

Александр Овсяник утром 3 февраля спешил на работу, и проходя мимо автобусной остановки, стал свидетелем ужасающей картины: вооружившись палкой, неизвестный пытался ограбить беззащитную пенсионерку. Александр бросился на помощь. Уже в милиции вор признался: он был в беспамятстве от выпитого.

Александр Овсяник:

Услышал крики о помощи. На остановочном пункте мужчина с палкой в руках пытается отобрать сумку у женщины. Я пошёл за ним, вызвал сотрудников милиции.

В Октябрьском РУВД наградили Александра, а также ещё одного минчанина, который остановил пьяного водителя.

«Болтался за рулём, а не сидел». Минчанин в одиночку задержал пьяного водителя

Также им подарили бытовую технику. Правоохранители призывают не оставаться безразличными к чужим бедам.