Большой театр готовится к осенним каникулам школьников. Вот какие спектакли покажут

На календаре 23 октября, в конце недели уже для кого-то прозвучит звонок на каникулы. Тут сразу возникает вопрос: куда же пойти с детьми, куда их отправить, чтобы им было интересно? Есть рекомендация – в театр. В Большом театре Беларуси уже в эту пятницу стартуют школьные каникулы. О том, что ждет на сцене юных столичных театралов, поговорили с гостями.
В студии «Нового утра» Виталий Грищенко, дирижер Большого театра Беларуси, и Анастасия Храпицкая, солистка Большого театра Беларуси.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Накануне каникул обширная программа намечается. Гастроли Московского детского музыкального театра. Что они привезут?