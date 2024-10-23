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Большой театр готовится к осенним каникулам школьников. Вот какие спектакли покажут

23 октября 2024 10:44
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На календаре 23 октября, в конце недели уже для кого-то прозвучит звонок на каникулы. Тут сразу возникает вопрос: куда же пойти с детьми, куда их отправить, чтобы им было интересно? Есть рекомендация – в театр. В Большом театре Беларуси уже в эту пятницу стартуют школьные каникулы. О том, что ждет на сцене юных столичных театралов, поговорили с гостями.

В студии «Нового утра» Виталий Грищенко, дирижер Большого театра Беларуси, и Анастасия Храпицкая, солистка Большого театра Беларуси.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Накануне каникул обширная программа намечается. Гастроли Московского детского музыкального театра. Что они привезут?

Большой театр готовится к осенним каникулам школьников. Вот какие спектакли покажут-2

Виталий Грищенко, дирижер Большого театра Беларуси:
Они привезут две оперы: «Кармен» и «Повелитель мух» современного композитора Ефрема Подгайца. «Повелитель мух» – пьеса о детях, но не совсем детская по содержанию, глубоко философское произведение.

Ольга Бурлакова:
Поговорим про наш прекрасный театр. Что детей и их родителей будет ожидать на каникулах?

Виталий Грищенко:
2 и 3 ноября «Сказка о царе Салтане», адаптация большой оперы Римского-Корсакова. Постановщики сделали задачу, чтобы это был спектакль, на который можно привести детей. Он буквально час по длительности, не очень утомляет детей.

Подробности в видео.

# Театр # Большой театр оперы и балета в Минске # Ольга Бурлакова # Александр Стасевич # Александр Меженный

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