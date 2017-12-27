Большой аванс на работу в будущем: Кобяков вручил награды лучшим труженикам Беларуси

Список достаточно пестрый – от аграриев и врачей до журналистов и художников. Их объединяет высокий профессионализм и преданность делу. В зале большая группа ученых. Их награды – своеобразный итог 2017, который в нашей стране был объявлен Годом науки.

Особым стал этот год и для работников сферы культуры. 500-летие белорусского книгопечатная – новая веха в истории издательского дела Беларуси.

Символично, что одна из наград, которую сегодня вручили людям искусства, носит имя нашего знаменитого земляка, первопечатника Франциска Скорины. Всего высокие награды и благодарности получили 100 белорусов.

Николай Зубелевич, главный врач 25 центральной районной поликлиники Минска: Мы обслуживаем 55 тысяч населения, в том числе 8000 из отселенной зоны радиоактивного загрязнения. То есть нагрузка на коллектив и в целом на учреждение достаточно большая. Но мы справляемся с этой нагрузкой, показываем неплохие результаты.

Ромуальда Бурдкевич, директор Столбцовского мясоконсервного комбината:

Это только, знаете, благодарность за маленькую частичку труда и большой аванс на работу в будущем – 2018, 2019 год. Сегодня у нас, конечно, есть уже в 1000 заработная плата, которая поставлена Президентом. Что меня очень радует, потому что люди должны достойно получать за свою достойную работу.

Во Дворце Республики вручили медали «За трудовые заслуги», медали Франциска Скорины, а также благодарности за многолетний труд. Как признались участники церемонии, столь высокие награды – это не только признание их труда, но и большая ответственность и стимул двигаться дальше.