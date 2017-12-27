Прямой эфир

Большой аванс на работу в будущем: Кобяков вручил награды лучшим труженикам Беларуси

27 декабря 2017 13:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Еще одна новогодняя белорусская традиция – чествование лучших тружеников. По поручению главы государства премьер-министр 27 декабря вручил государственные награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большой аванс на работу в будущем: Кобяков вручил награды лучшим труженикам Беларуси-1

Список достаточно пестрый – от аграриев и врачей до журналистов и художников. Их объединяет высокий профессионализм и преданность делу. В зале большая группа ученых. Их награды – своеобразный итог 2017, который в нашей стране был объявлен Годом науки.

Большой аванс на работу в будущем: Кобяков вручил награды лучшим труженикам Беларуси-4

Особым стал этот год и для работников сферы культуры. 500-летие белорусского книгопечатная – новая веха в истории издательского дела Беларуси.

Большой аванс на работу в будущем: Кобяков вручил награды лучшим труженикам Беларуси-7

Символично, что одна из наград, которую сегодня вручили людям искусства, носит имя нашего знаменитого земляка, первопечатника Франциска Скорины. Всего высокие награды и благодарности получили 100 белорусов.

Большой аванс на работу в будущем: Кобяков вручил награды лучшим труженикам Беларуси-10

Николай Зубелевич, главный врач 25 центральной районной поликлиники Минска:
Мы обслуживаем 55 тысяч населения, в том числе 8000 из отселенной зоны радиоактивного загрязнения. То есть нагрузка на коллектив и в целом на учреждение достаточно большая. Но мы справляемся с этой нагрузкой, показываем неплохие результаты.

Большой аванс на работу в будущем: Кобяков вручил награды лучшим труженикам Беларуси-13

Ромуальда Бурдкевич, директор Столбцовского мясоконсервного комбината:
Это только, знаете, благодарность за маленькую частичку труда и большой аванс на работу в будущем – 2018, 2019 год. Сегодня у нас, конечно, есть уже в 1000 заработная плата, которая поставлена Президентом. Что меня очень радует, потому что люди должны достойно получать за свою достойную работу.

Во Дворце Республики вручили медали «За трудовые заслуги», медали Франциска Скорины, а также благодарности за многолетний труд. Как признались участники церемонии, столь высокие награды – это не только признание их труда, но и большая ответственность и стимул двигаться дальше.

# общество # Фотофакт # Госнаграды # Николай Зубелевич # Ромуальда Бурдкевич

Другие новости рубрики

Все новости
Обучение картингу, подготовка байкеров и водителей: новая школа ДОСААФ во Фрунзенском районе
27 декабря 2017 13:14

Обучение картингу, подготовка байкеров и водителей: новая школа ДОСААФ во Фрунзенском районе

70 тысяч елей и сосен продали лесхозы Беларуси перед Новым годом
27 декабря 2017 12:52

70 тысяч елей и сосен продали лесхозы Беларуси перед Новым годом

Пожилая женщина искала крекеры на полке ТЦ и получила тележкой по голове. Шокирующая история
27 декабря 2017 11:45

Пожилая женщина искала крекеры на полке ТЦ и получила тележкой по голове. Шокирующая история