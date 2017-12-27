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Обучение картингу, подготовка байкеров и водителей: новая школа ДОСААФ во Фрунзенском районе

27 декабря 2017 13:14
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Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе столицы 27 декабря открылся учебный центр ДОСААФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучение картингу, подготовка байкеров и водителей: новая школа ДОСААФ во Фрунзенском районе-1

В его распоряжении целый автопарк современных машин, мотоциклы и автодром площадью более 2 гектаров. Это для практики, а вот теорию будущие водители смогут изучать в современных классах. Кроме компьютеров они оборудованы специальным комплексом: интерактивной доской и проектором.

Обучение картингу, подготовка байкеров и водителей: новая школа ДОСААФ во Фрунзенском районе-4

Иван Дырман, председатель центрального совета ДОСААФ:
Эта школа сопряжена с работой автодрома. Здесь по соседству есть и автодром, и мотокроссовая трасса, и картинговая трасса. Вот сейчас будет трасса для кордовых моделей. Все это в комплексе позволит нам и готовить специалистов, и создать достойные условия для того, чтобы детишки занимались техническими видами спорта.

Обучение картингу, подготовка байкеров и водителей: новая школа ДОСААФ во Фрунзенском районе-7

Центр открыт не только для взрослых, ждут здесь и детвору. Для них работают секции по картингу и мотоспорту.

# общество # ДОСААФ в Беларуси # Фотофакт # Иван Дырман

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