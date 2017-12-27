Обучение картингу, подготовка байкеров и водителей: новая школа ДОСААФ во Фрунзенском районе

Новости Беларуси. Во Фрунзенском районе столицы 27 декабря открылся учебный центр ДОСААФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В его распоряжении целый автопарк современных машин, мотоциклы и автодром площадью более 2 гектаров. Это для практики, а вот теорию будущие водители смогут изучать в современных классах. Кроме компьютеров они оборудованы специальным комплексом: интерактивной доской и проектором.

Иван Дырман, председатель центрального совета ДОСААФ:

Эта школа сопряжена с работой автодрома. Здесь по соседству есть и автодром, и мотокроссовая трасса, и картинговая трасса. Вот сейчас будет трасса для кордовых моделей. Все это в комплексе позволит нам и готовить специалистов, и создать достойные условия для того, чтобы детишки занимались техническими видами спорта.