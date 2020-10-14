Большие машины – его хобби. Минчанин стал лучшим среди водителей городского пассажирского транспорта

Новости Беларуси. Ранний подъем и 10-часовой график работы. Для водителя международного автобуса – это обычный уклад жизни, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Свой первый рабочий день Николай Алисёнок помнит, словно первую школьную линейку. Волнительно и непривычно. Предстояло впервые самостоятельно укрощать большую машину. Без ошибок не обошлось, но, как говорится, опыт – лучший учитель.

Николай Алисёнок, водитель филиала «Автобусный парк №2 ГП «Минсктранс»:

В первый день, наверное, через минут десять езды. У автобусов большая длина, когда поворачиваешь, нужно смотреть на бордюр. Я тогда поцарапал колпак 2-3-летнего автобуса. Меня чуть из-за руля не высадили.

Любовь к работе и профессиональное любопытство сделали свое дело – столичный водитель не раз был отмечен за свой труд. 2020 год стал для него особенным – Николай выиграл в конкурсе «Минский мастер» в своей номинации.

Елена Громыко, пресс-секретарь ГП «Минсктранс»:

Ежегодно государственное предприятие «Минсктранс» проводит конкурс профессионального мастерства водителей наземного городского пассажирского транспорта. В разные дни соревнуются водители трамваев, автобусов и троллейбусов. Традиционно конкурс проводится в два этапа. Первый – проверка теоретической базы знаний. Второй – более красочный, зрелищный. Это демонстрация навыков и умений управления транспортным средством.

Профессию водителя Николай выбрал осознанно. Большие машины еще и его хобби. К тому же, можно запросто увидеть мир, познакомиться с культурами и традициями других стран, не дожидаясь отпуска. Мюнхен, Москва, Киев, Калининград – в один год умещаются десятки новых городов.