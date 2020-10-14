«В час пик очень тяжело». Водитель международного автобуса – о нюансах работы

Новости Беларуси. Ранний подъем и 10-часовой график работы. Для водителя международного автобуса – это обычный уклад жизни, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ. Крутить баранку, нести ответственность за пассажиров, искусно лавировать на загруженных городских улицах – с этим справятся далеко не все. Поэтому ошибается тот, кто думает – шофером быть под силу каждому.

Николай Алисёнок, водитель филиала «Автобусный парк №2 ГП «Минсктранс»:

С чего начинается первая смена? В 3:30 звонит будильник. Собираешься на работу, садишься на дежурный автобус и едешь в парк. Берешь путевку у диспетчера, обязательно проходишь врача, талоны получаешь и идешь к автобусу, заводишь его. Открываешь все двери в салоне, идешь смотреть чистоту. Обходим вокруг автобуса, открываем моторный отсек, смотрим, чтобы не было никаких неисправностей. И все: садимся за руль и выезжаем.

Профессия водителя имеет свои нюансы. Главное – в любой стрессовой ситуации сохранять спокойствие. И помнить, что у тебя полный салон людей.

Николай Алисёнок:

Сейчас трафик в городе сумасшедший. Автобусы не пропускают, хотя и должны. В час пик очень тяжело. Людей много, машин еще больше. Конечно, ответственность. Еще и талоны.

Еще один важный нюанс – стопроцентная сконцентрированность. Порой, на трудных маршрутах отвлекать может даже радио или несложные вопросы, поэтому не одну сотню километров приходится проводить в полной тишине.

Николай Алисёнок:

Смотришь на дорогу, по обочинам, потому что много диких животных. Сейчас лето какое-то непонятное: дождя нет – животные бегают, животные не бегают – дождь есть, гололед. Успеешь ли ты приехать по расписанию? На границе подержат лишние полчаса – вылетаешь, начинаешь нагонять время. Нагонять время нужно безопасно, не нарушая правила дорожного движения.