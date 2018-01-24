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Какое жильё требует капитального ремонта, и что граждане должны ремонтировать за свой счёт? Интервью Андрея Ромашко

24 января 2018 10:54
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Министерство жилищно-коммунального хозяйства объявило, что в наступившем году планируется капитально отремонтировать больше жилья, чем в прошлом.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь – Андрей Ромашко.

Какое жилье требует капремонта, и кто принимает решение по этому вопросу? Что сейчас входит в перечень работ по капремонту? Что граждане должны ремонтировать за свои деньги?

Подробности узнаете в видеоматериале.

# общество # Коммунальное хозяйство # Фотофакт # Андрей Ромашко

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