Какое жильё требует капитального ремонта, и что граждане должны ремонтировать за свой счёт? Интервью Андрея Ромашко

Министерство жилищно-коммунального хозяйства объявило, что в наступившем году планируется капитально отремонтировать больше жилья, чем в прошлом.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь – Андрей Ромашко.
Какое жилье требует капремонта, и кто принимает решение по этому вопросу? Что сейчас входит в перечень работ по капремонту? Что граждане должны ремонтировать за свои деньги?
Подробности узнаете в видеоматериале.