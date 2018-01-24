Самую холодную ночь пережили белорусы. 25 января объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Ночь на 24 января стала самой холодной нынешней зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минимальная температура к утру достигла отметки почти 23 градуса мороза. Это зафиксировали на метеостанции Вилейка. В ближайшие дни погода в Беларуси начнет меняться. Температура воздуха повысится и приблизится к нулевым отметкам.

25 января из-за гололеда в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.