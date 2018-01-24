Прямой эфир

Самую холодную ночь пережили белорусы. 25 января объявлен оранжевый уровень опасности

24 января 2018 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Ночь на 24 января стала самой холодной нынешней зимой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самую холодную ночь пережили белорусы. 25 января объявлен оранжевый уровень опасности-1

Минимальная температура к утру достигла отметки почти 23 градуса мороза. Это зафиксировали на метеостанции Вилейка. В  ближайшие дни погода в Беларуси начнет меняться. Температура воздуха повысится и приблизится к нулевым отметкам.

25 января из-за гололеда в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какое жильё требует капитального ремонта, и что граждане должны ремонтировать за свой счёт? Интервью Андрея Ромашко
24 января 2018 10:54

Какое жильё требует капитального ремонта, и что граждане должны ремонтировать за свой счёт? Интервью Андрея Ромашко

«Эта игра важна в гармоничном развитии ребёнка». В чём польза японских шахмат сёги для детей?
24 января 2018 10:34

«Эта игра важна в гармоничном развитии ребёнка». В чём польза японских шахмат сёги для детей?

Человек бы мог прийти, получить ресурсы и создавать свой бизнес. В Беларуси ждут появления инновационных проектов
24 января 2018 08:37

Человек бы мог прийти, получить ресурсы и создавать свой бизнес. В Беларуси ждут появления инновационных проектов