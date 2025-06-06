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Медики Аргентины вышли на акции протеста из-за низких зарплат

06 июня 2025 08:47
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Аргентину охватили массовые протесты. Экономические реформы привели к обнищанию населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики Аргентины вышли на акции протеста из-за низких зарплат-2

Марши и демонстрации в стране почти каждый день. Вслед за пенсионерами на улицы вышли медики. Они требуют повышения зарплаты и улучшения условий работы. Из-за дефицита сотрудников, руководство больниц заставляет работать их сверхурочно, при этом уровень оплаты труда остается прежним. Критическая ситуация в системе здравоохранения уже угрожает жизням пациентов. Из-за непомерной нагрузки врачи не успевают оказать качественную помощь.

# Протесты

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