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«Это действительно интересно». Могилёвские школьники окунулись в солдатские будни, сыграв в «Зарницу»

08 июня 2018 09:51
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Новости Беларуси. Белорусские школьники постигают азы армии изнутри. В стране проходят региональные этапы спортивно-патриотической игры «Зарница», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это действительно интересно». Могилёвские школьники окунулись в солдатские будни, сыграв в «Зарницу»-1

«Это действительно интересно». Могилёвские школьники окунулись в солдатские будни, сыграв в «Зарницу»-3

«Это действительно интересно». Могилёвские школьники окунулись в солдатские будни, сыграв в «Зарницу»-5

Могилевские школьники уже ощутили на себе солдатские будни. На плацу воинской части они маршировали и пели военные песни. Строевая подготовка пока хромает, но жюри делает скидку на возраст участников. А вот на полосе препятствий было по-настоящему жарко. Юные армейцы должны были преодолеть рвы, лестницы и лабиринты.

«Это действительно интересно». Могилёвские школьники окунулись в солдатские будни, сыграв в «Зарницу»-8

Юлия Барыкина, участник спортивно-патриотической игры «Зарница»:
Мы, девчонки, делаем всё наравне с мальчишками. Для меня самое сложное – полоса препятствий. Но мы с этим справились.

«Это действительно интересно». Могилёвские школьники окунулись в солдатские будни, сыграв в «Зарницу»-11

«Это действительно интересно». Могилёвские школьники окунулись в солдатские будни, сыграв в «Зарницу»-13

Александр Березко, участник спортивно-патриотической игры «Зарница»:
Это действительно интересно, команд много и военным себя чувствуешь. Столько этапов, которые связаны с военной подготовкой, со спортивной.

Игра «Зарница» вот уже полвека не теряет популярности. Каждый год она собирает тысячи школьников со всей страны. На этот раз лучшую команду определят 22 июня. Финал пройдет в Брестской крепости.

«Это действительно интересно». Могилёвские школьники окунулись в солдатские будни, сыграв в «Зарницу»-16

«Это действительно интересно». Могилёвские школьники окунулись в солдатские будни, сыграв в «Зарницу»-18

# Спортивные соревнования # общество # Фотофакт

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