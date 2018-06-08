Обзор прессы. В Минске супружеская пара открыла мини-пекарню, которая может помочь особенным людям

Еженедельное издание «Беларускі Час» в эту пятницу расскажет о социальной мини-пекарне. Супружеская пара из Минска решила обучить и трудоустроить людей с инвалидностью. Теперь в столице можно будет купить сырный крекер, печенье со вкусом чая, овсяное с бананом и при этом, помочь особенным людям, почувствовать себя нужными и полезными. Читайте вкусный материал на 21 странице.

А на восемнадцатой корреспонденты предлагают вернуться к истокам вместе с семьей Цитовичей. Более полувека супруги Борис и Валентина пополняют коллекцию единственного в Беларуси музея Первой мировой войны. О самых ценных экспонатах, а также о достопримечательностях деревни Забродье – в большом интервью с белорусским художником.

Кто из нас откажется от дополнительного дохода? Беда в том, что вместо прибыли, иногда получаем убытки. Валерия Гаврушева из «Народной газеты» провела собственное расследование и попыталась разобраться со схемами обмана в сети и методами борьбы с финансовыми пирамидами. Что из этого вышло, читайте в свежем номере.

Журналист издания «Минский Курьер» Полина Шандрак испытала на себе все тяготы работы диспетчера аварийной службы. Впечатлениями о проведенной смене девушка поделится с читателями. Какие заявки поступают чаще всего и чем вообще живет служба «115», читайте уже сегодня.