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Погода в Беларуси: 13 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы

13 июля 2015 13:39
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Новости Беларуси. Новая рабочая неделя в Беларуси началась с дождей и гроз. Осадки пройдут сегодня по большей части страны. При грозах ожидается порывистый ветер. К тому же будет достаточно прохладно. На севере республики столбики термометров поднимутся лишь до 17 градусов. В южных регионах воздух прогреется до 23-х.

Между тем, уровень воды во многих реках Беларуси понизился до критического уровня.  В среднем за сутки он падает на 7-10 сантиметров. А небольшие водоемы и вовсе пересохли. Страдает как растительный мир, так и речной транспорт. По словам специалистов, это связано с малоснежной зимой и засушливым началом лета. Чтобы исправить ситуацию, сейчас нужен сильный циклон как минимум на неделю, сообщили в программе Новости  «24 часа» на СТВ. 

# общество # Погода в Беларуси

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