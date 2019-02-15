Робот-манекен в центре Минска приглашает приобрести «Карту гостя»

Новости Беларуси. Необычный экспонат на туристической улице в столице. Здесь появился робот-манекен с рекламой «Карты гостя», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подобных фигур в стране нет. Робот в национальной одежде пока привлекает гостей музыкой. Целый день здесь звучат белорусские мотивы. Но совсем скоро робот заговорит. Он будет приглашать туристов в киоск, чтобы приобрести «Карту гостя». Напомним, с ее помощью можно бесплатно или со скидкой посещать музеи, экскурсии и галереи.