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Робот-манекен в центре Минска приглашает приобрести «Карту гостя»

15 февраля 2019 21:49
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Новости Беларуси. Необычный экспонат на туристической улице в столице. Здесь появился робот-манекен с рекламой «Карты гостя», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Робот-манекен в центре Минска приглашает приобрести «Карту гостя»-1

Робот-манекен в центре Минска приглашает приобрести «Карту гостя»-3

Подобных фигур в стране нет. Робот в национальной одежде пока привлекает гостей музыкой. Целый день здесь звучат белорусские мотивы. Но совсем скоро робот заговорит. Он будет приглашать туристов в киоск, чтобы приобрести «Карту гостя». Напомним, с ее помощью можно бесплатно или со скидкой посещать музеи, экскурсии и галереи.

Робот-манекен в центре Минска приглашает приобрести «Карту гостя»-6

Марина Кунаховец, заведующий отдела маркетинга и рекламы УП «Мингорсправка»:
Существует уже пять торговых точек. Наш робот находился на площади Свободы. С открытием двух точек на улице Комсомольской мы увидели необходимость для привлечения туристов – поставить этого робота здесь.

Можно пользоваться QR-кодом. Какие преимущества даст туристам «Карта гостя», выпущенная ко II Европейским играм

Робот-манекен в центре Минска приглашает приобрести «Карту гостя»-9

Робот-манекен в центре Минска приглашает приобрести «Карту гостя»-11

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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