Прямой эфир

Более тысячи новобранцев внутренних войск МВД приняли присягу

09 ноября 2024 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По всей стране 9 ноября звучали слова клятвы. Военнослужащие нового пополнения внутренних войск МВД приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи новобранцев внутренних войск МВД приняли присягу-2

В военной части 3310 в Околице торжественный ритуал прошел в присутствии родных и близких бойцов. В строю 205 новобранцев. 

Присяга – это не просто слова. Это клятва, данная перед лицом своих товарищей и командования, родных защищать интересы государства и соблюдать законы. Сегодня молодые люди, которые только что завершили курс подготовки, стали полноправными членами военного братства. 

Этот момент не только личное достижение для каждого из них, но и важный шаг для всей страны. Ведь внутренние войска должны быть всегда готовы прийти на помощь.

Более тысячи новобранцев внутренних войск МВД приняли присягу-4

Владислав Янович, военнослужащий:
Волнительно на самом деле. То есть для меня это, в принципе, как и для всех, в первый раз. И хочется не подвести руководство, родителей. Хочется, естественно, выглядеть для них самым лучшим, самым первым.

Более тысячи новобранцев внутренних войск МВД приняли присягу-6

Дмитрий Харьковский, временно исполняющий обязанности заместителя командующего внутренними войсками Беларуси:
Сегодня у них определенный период жизни, когда они становятся настоящими мужчинами. Радостно видеть вчерашних юнцов уже сегодня зрелыми мужчинами, особенно их родители, которые испытывают гордость за будущее нашей страны.

Более тысячи новобранцев внутренних войск МВД приняли присягу-8

Всего в Беларуси в этот день приняли присягу более 1 000 молодых парней. После торжественного мероприятия новобранцы смогли пообщаться с родными. Сегодня бойцов ждет первое в их жизни увольнение.

# Вооруженные силы Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Генпрокуратура направила в суд второе уголовное дело по факту геноцида белорусов
09 ноября 2024 11:43

Генпрокуратура направила в суд второе уголовное дело по факту геноцида белорусов

Подросток погиб в страшной аварии на Витебщине
09 ноября 2024 10:43

Подросток погиб в страшной аварии на Витебщине

Команда «МАЗ-СПОРТавто» встретилась с участниками акции «Марафона единства» в Пинске
09 ноября 2024 10:28

Команда «МАЗ-СПОРТавто» встретилась с участниками акции «Марафона единства» в Пинске