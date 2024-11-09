Более тысячи новобранцев внутренних войск МВД приняли присягу

По всей стране 9 ноября звучали слова клятвы. Военнослужащие нового пополнения внутренних войск МВД приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По всей стране 9 ноября звучали слова клятвы. Военнослужащие нового пополнения внутренних войск МВД приняли присягу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В военной части 3310 в Околице торжественный ритуал прошел в присутствии родных и близких бойцов. В строю 205 новобранцев.
Присяга – это не просто слова. Это клятва, данная перед лицом своих товарищей и командования, родных защищать интересы государства и соблюдать законы. Сегодня молодые люди, которые только что завершили курс подготовки, стали полноправными членами военного братства.
Этот момент не только личное достижение для каждого из них, но и важный шаг для всей страны. Ведь внутренние войска должны быть всегда готовы прийти на помощь.
Владислав Янович, военнослужащий:
Волнительно на самом деле. То есть для меня это, в принципе, как и для всех, в первый раз. И хочется не подвести руководство, родителей. Хочется, естественно, выглядеть для них самым лучшим, самым первым.
Дмитрий Харьковский, временно исполняющий обязанности заместителя командующего внутренними войсками Беларуси:
Сегодня у них определенный период жизни, когда они становятся настоящими мужчинами. Радостно видеть вчерашних юнцов уже сегодня зрелыми мужчинами, особенно их родители, которые испытывают гордость за будущее нашей страны.
Всего в Беларуси в этот день приняли присягу более 1 000 молодых парней. После торжественного мероприятия новобранцы смогли пообщаться с родными. Сегодня бойцов ждет первое в их жизни увольнение.