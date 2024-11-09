Более тысячи новобранцев внутренних войск МВД приняли присягу

В военной части 3310 в Околице торжественный ритуал прошел в присутствии родных и близких бойцов. В строю 205 новобранцев.

Присяга – это не просто слова. Это клятва, данная перед лицом своих товарищей и командования, родных защищать интересы государства и соблюдать законы. Сегодня молодые люди, которые только что завершили курс подготовки, стали полноправными членами военного братства.

Этот момент не только личное достижение для каждого из них, но и важный шаг для всей страны. Ведь внутренние войска должны быть всегда готовы прийти на помощь.