Более сотни учителей из Беларуси и России приехали на молодёжный фестиваль под Минском

Новости Беларуси. Поделиться опытом и найти новые методики работы с детьми. На это нацелены участники XI молодежного фестиваля педагогических идей и решений. Он начал работу на базе оздоровительного лагеря «Энергетик» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум объединил более сотни учителей из Беларуси и России. Все они только недавно начали свой профессиональный путь, но уже готовы поделиться лучшими наработками, а также перенять опыт у старших коллег. На торжественной церемонии команды выступили с номерами-визитками. Через яркие хореографические и вокальные номера молодые педагоги рассказали о себе и своей миссии в профессии.

Владислав Пупшинович, учитель истории средней школы № 208 Минска:

Мы, молодое поколение, стараемся пользоваться всеми возможностями, которые нам предоставляют технологии XXI века, чтобы привить детям в моем случае любовь к истории. Я как человек, который очень увлекается интеллектуальными играми, стараюсь привнести многие моменты оттуда в организацию учебной деятельности.

Ольга Смирнова, заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

То, что это фестиваль проводится уже 11-й раз, только подтверждает актуальность, важность и нужность таких мероприятий. На них встречается молодое поколение, начинающие педагоги с опытными, мудрыми, сделавшими множество шагов, ошибок, проб, происходит обмен опытом, инициативами. И надо сказать, зачастую молодые, начинающие педагоги дают те инициативы, которым жить в дальнейшем.