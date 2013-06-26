Новости Беларуси. Под прицелом камер. Более четырехсот столичных объектов торговли оборудуют системами видеонаблюдения. Это позволит в режиме онлайн поддерживать общественный порядок и безопасность.

Кроме того, камеры установят на центральных магистралях города и рядом с крупными культурно-спортивными комплексами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Кохан, заместитель начальника ГУПР Мингорисполкома:

Сама система будет тесно свзяан с работой органов Внутренних дел. В районных отделах будут созданы специальные центры, в которые будет стекаться информация с видеокамер.