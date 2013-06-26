Прямой эфир

Более четырехсот столичных объектов торговли оборудуют системами видеонаблюдения

26 июня 2013 17:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Под прицелом камер. Более четырехсот столичных объектов торговли оборудуют системами видеонаблюдения. Это позволит в режиме онлайн поддерживать общественный порядок и безопасность.

Кроме того, камеры установят на центральных магистралях города и рядом с крупными культурно-спортивными комплексами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Кохан, заместитель начальника ГУПР Мингорисполкома:
Сама система будет тесно свзяан с работой органов Внутренних дел. В районных отделах будут созданы специальные центры, в которые будет стекаться информация с видеокамер.

# общество # Видеонаблюдение

Другие новости рубрики

Все новости
Марианна Щеткина: Беларусь придает важное значение улучшению условий жизни детей и женщин
26 июня 2013 17:26

Марианна Щеткина: Беларусь придает важное значение улучшению условий жизни детей и женщин

Репетиция церемонии открытия площади Государственного флага
26 июня 2013 17:23

Репетиция церемонии открытия площади Государственного флага

Бывшему директору «Могилевдрев» выдвинуто обвинение сразу по пяти статьям
26 июня 2013 17:18

Бывшему директору «Могилевдрев» выдвинуто обвинение сразу по пяти статьям