Новости Беларуси. Сегодня состоялась репетиция церемонии открытия площади Государственного флага.

Идея создания места, где будут собраны все символы суверенной Беларуси появилась два года назад. Окончательное расположение подбиралось даже с учетом особенностей «розы ветров».

Высота конструкции флагштока — 70 метров. Впечатляющие размеры и у самого полотна флага: сто квадратных метров. Самый большой в республике государственный символ изготовлен из водонепроницаемой и не выгорающей на солнце ткани. Также в программе выступление роты почетного караула и масштабный флешмоб.

Помимо торжественной церемонии, в этот день зрителей и участников ждет насыщенная развлекательная программа. Она развернется лестнице, ведущей к площади государственного флага. Запланированы выступления известных артистов и музыкантов. Среди них — Алена Ланская, Саша Немо, Николай Скориков, лауреат детского конкурса «Славянский базар» Саша Нехай. Все это сможет увидеть своими глазами любой желающий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Панин, главный режиссер открытия площади Государственного флага:

Это мероприятие проводится впервые в истории человечества и больше никогда не будет проводиться. Открытие площади Флага Республики Беларусь. Участников будет около 1,5 тысячи, зрителей - около 6 тысяч.