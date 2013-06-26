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Марианна Щеткина: Беларусь придает важное значение улучшению условий жизни детей и женщин

26 июня 2013 17:26
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Новости Беларуси. Самые счастливые девушки живут в городе, имеют базовое образование, высокий доход и не состоят в браке. А вот молодым людям для счастья достаточно жить в сельской местности, получать небольшой доход и быть женатыми. Такие данные сегодня озвучил статкомитет на заседании Национального совета по гендерной политике. Главным всё же был вопрос гендерного равенства.

Председатель Совета - министр труда и соцзащиты Марианна Щеткина подчеркнула, что Беларусь придает важное значение выполнению обязательств по улучшению условий жизни детей и женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Руспублики Беларусь:
Когда принимаются определенные решения, предлагаются определенные шаги для того, чтобы продвигаться в решении гендерных вопросов — они широко обсуждаются. Часто мнения не совпадают. Ищутся компромиссные решения. Достигнуты успехи в области охраны здоровья, в семейной политике, в отношении работы. Но есть ряд моментов, на которые надо обращать внимание. 

# общество # Женщины Беларуси

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