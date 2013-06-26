Бывшему директору «Могилевдрев» выдвинуто обвинение сразу по пяти статьям

Новости Беларуси. Провал модернизации, превышение служебных полномочий, хищение средств... Обвинение сразу по пяти статьям выдвинуто бывшему директору деревообрабатывающего предприятия «МогилевДрев». Следствие длилось больше года. Выяснилось, что выделенные еще в 2009 году деньги на модернизацию не были использованы по назначению, а предприятию нанесен серьезный экономический ущерб.

Незаконностью действий директора «Могилевдрев» правоохранители заинтересовались еще в прошлом году. Когда руководитель внезапно, без видимых причин, расторг договор с итальянской компанией-поставщиком оборудования и тут же перезаключил его с другой компанией.

В итоге на предприятие поставила оборудование одна компания, а собирала и настраивала – другая, не располагавшая необходимым программным обеспечением. В связи с этим возможности нового оборудования были сильно урезаны. А счет, который выставил новый настройщик, был почти на 30 тысяч евро больше, чем счёт «уволенной» компании. Обосновать, почему был расторгнут договор, директор «Могилёвдрева» не смог – все условия контракта поставщиком были соблюдены.

Алексей Ершов, начальник управления Следственного комитета по Могилевской области:

Мы прорабатывали этот вопрос с Россией, Украиной и другими странами. Оказалось – эта линия была произведена в единственном экземпляре, и у нее нет программного обеспечения, она не работает.

В ходе расследования также вскрылись и другие по настоящему вопиющие факты злоупотребления властью. В частности, фактически вся мебель в квартире бывшего директора оказалась произведенной на «Могилевдреве». А благодаря умело сфабрикованной документации, все эти блага достались предприимчивому руководителю абсолютно бесплатно.

Алексей Ершов:

Он отвлекал материальные ресурсы для личных целей и для целей близких ему людей. Использовал транспорт предприятия в собственных нуждах. Люди вывозились с предприятия для работы на стройке его дома и домах родственников.

Сейчас дело передано в суд. Несмотря на доказательную базу, главный фигурант отказывается от дачи показаний и свою вину не признает.

Теперь масштабы преступления бывшего директора должен определить суд. Если вина будет доказана, ему грозит 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.