Более 850 тысяч петард и фейерверков изъяли перед Новым годом в Беларуси

Новости Беларуси. Более 850 тыс. пиротехнических изделий изъяли правоохранители перед Новым годом в Беларуси. Об этом сообщил начальник отдела по массовым мероприятиям управления охраны правопорядка милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Владимир Станилевич.

На данный момент выявлено свыше 340 фактов незаконного оборота пиротехнических изделий. Так в Гомеле милиция изъяла пиротехнику более чем на 120 миллионов рублей. Только в одной торговой точке было обнаружено и изъято почти 17 тысяч петард и фейерверков без соответствующих документов.

Специалисты напоминают, что необходимо покупать пиротехнику только в торговых центрах или специализированных точках. Ни в коем случае нельзя приобретать ее с рук. У продавца должен быть протокол испытания или его копия, а также сертификат.

В прошлом году во время новогодних праздников из-за неправильного использования пиротехники были травмированы 44 человека, среди которых 14 детей, а один человек погиб.

Трагедией может обернуться не только неправильное использование пиротехники, но и хранение. Так в Польше взорвался магазин с фейерверками: 3 человека пострадали.