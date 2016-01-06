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В Гомельской области умер парень, травмированный петардой в новогоднюю ночь

06 января 2016 09:27
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Новости Беларуси. В Гомельской области от петарды, запущенной в новогоднюю ночь, умер парень. Он скончался в Жлобинской центральной районной больнице в ночь с 5 на 6 января.

24-летний житель Жлобина попал в больницу 1 января.

Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и поместили в реанимационное отделение. Медики боролись за жизнь парня несколько дней, однако их усилия оказались тщетны.

В Жлобине в новогоднюю ночь от петарды также пострадал 14-летний подросток. Он получил ожог левой кисти 1-й степени. В целом в Беларуси травм, полученных от пиротехники, в этом году намного меньше, чем в прошлом: только три десятка любителей огня обратились за помощью к медикам.

# происшествия # Взрыв пиротехники

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