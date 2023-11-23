Более 800 новых предприятий создано в Минске в 2023-м

Нужно сделать все, чтобы предприятия работали эффективно. Это подчеркнула уполномоченный представитель Президента по Минску, председатель Совета Республики в ходе заседания Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждались итоги социально-экономического развития за девять месяцев 2023 года.

Были заслушаны доклады по отдельным предприятиям. Обращаясь к их руководителям, Наталья Кочанова акцентировала внимание на то, что следует пристально сосредоточиться на выполнении показателей. Дисциплина и решение задач в установленные сроки поможет достичь лучших результатов, хотя уже сейчас отмечается положительная динамика в экспорте товаров и услуг. Планово идет поступление налогов в бюджет. Снижаются производственные затраты.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома: У нас идет хорошая положительная динамика по экспорту. Мы видим, что экспорт услуг у нас занимает больше 50 % в экспорте страны. И идет динамика больше 110 %. Что касается экспорта товаров, мы тоже вышли на положительную динамику – она составляет больше 106 %. Мы видим хорошую динамику экспорта в Российской Федерации, но и отмечаем, что наши восточные партнеры тоже прирастают в экспорте. Конечно же, наш основной партнер – это КНР. Мы видим, что они открыты и помогают нам инвестировать в развитие инфраструктуры.

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

По итогам года у нас планируется ввести в эксплуатацию в соответствии с установленным правительством заданием 760 тысяч квадратных метров жилья. Имелось небольшое отставание в соответствии от доведенного задания. Но данное задание уже было наверстано в октябре. По итогам октября и прошедших чисел ноября введено в эксплуатацию около 572 тысячи квадратных метров жилья, в том числе более 100 тысяч квадратных метров для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Как подчеркнула Наталья Кочанова, сегодня важно диверсифицировать рынки. К слову, только в 2023 году в Минске создано более 800 новых предприятий. Отмечается рост прямых иностранных инвестиций.