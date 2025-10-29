Караник: подготовлены предложения по совершенствованию поддержки и оптимизации структуры НАН

Александр Лукашенко заслушал доклады председателя правления Нацбанка Романа Головченко и председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Караника. В центре внимания – будущее Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Какой будет страна через 5 лет?» – ответ на данный вопрос должна содержать программа социально-экономического развития. Отметим, ранее Президент поручал доработать проект документа: была создана рабочая группа, ее возглавил Роман Головченко. Головченко: банки за 9 месяцев 2025-го увеличили объем кредитования экономики на 14 %.

Тема науки – в фокусе внимания Президента. Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Караника. Одна из главных тем – подготовка к большому совещанию с научной общественностью. Ранее глава государства акцентировал внимание о необходимости более тесной интеграции науки и производства, науки и образования с целью более эффективной работы экономики. Отметим, была создана рабочая группа, которая анализировала деятельность Академии наук Беларуси, она выявила ряд серьезных системных недоработок. Их устранением занялись оперативно, о чем сегодня доложил Владимир Караник.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

В тесном контакте с представителями рабочей группы, с Советом Министров подготовлены предложения, касающиеся совершенствования механизма финансирования и увеличения мер поддержки ученых, и оптимизации структуры Академии наук. И на сегодняшний момент эти предложения согласованы уже с рабочей группой, с Советом Министров. Они вынесены на уровень главы государства, совместно с Администрацией проводится их доработка. И мы очень надеемся, что к большому совещанию мы выйдем уже с готовыми решениями, чтобы и глава государства, и научная общественность понимала, куда будет развиваться наука. Во-первых, управленческий состав ядра Академии наук и те приоритетные направления, на что будут сделаны акценты и каким образом, с помощью каких механизмов эффективность работы Академии наук будет повышена.