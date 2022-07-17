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Bloomberg: ВВП Литвы и Эстонии упадёт уже во втором полугодии 2022

17 июля 2022 18:11
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Расплата за санкции настигла не только Германию, но и другие страны ЕС, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И страдают от этой экономической войны в основном простые граждане, а не политики Европейского союза. Их доходам как раз таки ничего не угрожает.

Bloomberg: ВВП Литвы и Эстонии упадёт уже во втором полугодии 2022-1

А вот кому нужно приготовиться к экономии, так это Литве и Эстонии, которые первыми в ЕС вошли в рецессию. По данным Bloomberg, ВВП этих стран упадет уже во втором полугодии. Еще четыре страны (Австрия, Бельгия, Люксембург и Португалия) также столкнулись с сокращением производства в последние месяцы. Ранее Еврокомиссия спрогнозировала рекордную инфляцию и замедление темпов роста ВВП для всего ЕС. Годовая инфляция в Польше в июне составила рекордные за 25 лет 15,5 %. Сильнее всего подорожали растительное масло, мука и сахар, говядина, хлеб и молоко.

# Кризис в ЕС # общество # Фотофакт

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