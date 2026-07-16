ГАИ Беларуси усилила контроль за автобусами городского и пригородного сообщения

Сотрудники ГАИ усилили контроль за автобусами городского и пригородного сообщения. По 22 июля в столице проходит республиканское профилактическое мероприятие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно направлено на выявление нарушений среди перевозчиков пассажиров – как автобусов, так и маршрутных такси.

Олег Корогвич, заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Внимание инспекторов обращено на техническое состояние маршрутных транспортных средств и соблюдение их водителями требований правил дорожного движения. Также инспекторами осуществляется контроль за соблюдением водителями иных транспортных средств правил предоставления преимущества маршрутному транспорту и правомерностью их движения по полосам, предназначенным для общественного транспорта. Дополнительно для реализации целей профилактического мероприятия применяются ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении. Вместе с тем напоминаем пассажирам о неукоснительном соблюдении мер личной безопасности при использовании общественного транспорта.

В салоне пассажирам необходимо держаться за поручни, чтобы избежать падений. Если человек получил травму во время движения, он должен сообщить об этом водителю – тот передаст информацию в ГАИ и при необходимости вызовет скорую помощь. Госавтоинспекция подчеркивает: главная цель – безопасность пассажиров и дисциплина на маршрутах.