Беларусь и Казахстан планируют в ближайшее время достичь товарооборота в 1 млрд долларов

Минск и Астана планируют в ближайшее время достичь товарооборота в 1 миллиард долларов. Развитие ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне сегодня, 19 ноября, обсуждали в правительстве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Беларуси провел встречу с министром торговли Казахстана Арманом Шаккалиевым. Стороны обсудили конкретные меры, направленные на расширение сотрудничества. За 9 месяцев 2025 года товарооборот вырос на 20 %. Но ставятся куда более амбициозные задачи.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Наши взаимоотношения с Республикой Казахстан имеют особый статус. Мы очень ценим те отношения, которые у нас сложились. Конечно, это все благодаря нашим лидерам двух государств. И все эти вопросы находятся на особом контроле в правительстве. Вчера с премьер-министром мы еще раз прошлись по тем направлениям, которые стоит обсудить и принять соответствующие решения.

Белорусский экспорт, в основном, состоит из продуктов питания. Бренд «Сделано в Беларуси» пользуется популярностью у казахстанских покупателей. Кроме того, поставляются товары машиностроения. Там с участием белорусских компаний созданы и успешно работают сборочные производства техники.