Более 62 тысяч детей из Минска отдохнут в загородных лагерях летом

Новости Беларуси. План летнего оздоровления. Более 62 тысяч юных минчан отдохнут в загородных лагерях летом-2021, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Откроется 660 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием. Там будут предприняты все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.