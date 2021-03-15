Прямой эфир

Более 62 тысяч детей из Минска отдохнут в загородных лагерях летом

15 марта 2021 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. План летнего оздоровления. Более 62 тысяч юных минчан отдохнут в загородных лагерях летом-2021, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более 62 тысяч детей из Минска отдохнут в загородных лагерях летом-1

Откроется 660 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием. Там будут предприняты все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Более 62 тысяч детей из Минска отдохнут в загородных лагерях летом-4

В лагерях уже идет подготовка к летнему сезону. Проводят плановый ремонт корпусов, оснащают спортивные площадки, благоустраивают территории и меняют устаревшее оборудование. На эти цели из городского бюджета выделено 1,5 миллиона рублей.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чтобы ты не оторвался от земли». Владимир Караник рассказал подробности одного разговора с Президентом
15 марта 2021 14:13

«Чтобы ты не оторвался от земли». Владимир Караник рассказал подробности одного разговора с Президентом

Аттракционы в минских парках заработают в конце апреля
15 марта 2021 13:50

Аттракционы в минских парках заработают в конце апреля

Максим Рыженков: отношение в целом к власти в стране идёт от того, как решаются жизненные вопросы людей на местах
15 марта 2021 13:49

Максим Рыженков: отношение в целом к власти в стране идёт от того, как решаются жизненные вопросы людей на местах