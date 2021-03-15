Более 62 тысяч детей из Минска отдохнут в загородных лагерях летом

Новости Беларуси. План летнего оздоровления. Более 62 тысяч юных минчан отдохнут в загородных лагерях летом-2021, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. План летнего оздоровления. Более 62 тысяч юных минчан отдохнут в загородных лагерях летом-2021, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Откроется 660 лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием. Там будут предприняты все необходимые меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.
В лагерях уже идет подготовка к летнему сезону. Проводят плановый ремонт корпусов, оснащают спортивные площадки, благоустраивают территории и меняют устаревшее оборудование. На эти цели из городского бюджета выделено 1,5 миллиона рублей.